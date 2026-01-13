Calcio. Arras vuole un Vado ad alta la tensione: "Vittoria fondamentale, ma guai a spegnere la luce" (VIDEO)

Riparte subito dopo il pesante scivolone di Sanremo il Vado, ritrovando in casa la vittoria per 3-2 contro l'Asti e mantenendo così il primato a distanza da un Ligorna sempre più lanciato all'inseguimento.

Una gara dai due volti quella sbloccata intorno al quarto d'ora di gioco da Davide Aras, che ha sottolineato l'importanza dei tre punti per riscattare una settimana complicata, nonostante il finale abbia riservato brividi inattesi a causa di un calo di tensione da parte dei rossoblù che ha rischiato di compromettere l'intera posta in palio.

L'obiettivo finale resta il faro di una stagione ancora lunga, dove la capacità di gestire i momenti critici diventerà infatti il vero spartiacque per la vittoria del campionato.