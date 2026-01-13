Calcio. Il Savona vince e convince, Iadanza e Rolandi: "Partita importante, dobbiamo andare avanti così" (VIDEO)

Prosegue nel girone A di Promozione la risalita del Savona, che nel primo match del 2026 ha superato a domicilio la Baia Alassio Auxilium per 2-0.

Tra i protagonisti della vittoria degli Striscioni anche Matteo Rolandi, difensore classe 2006, e Francesco Iadanza, centrocampista classe 2004: entrambi hanno commentato la sfida del "Ferrando".

"È stata una partita importante - ha dichiarato Iadanza - la Baia Alassio è una squadra difficile da affrontare, rafforzata rispetto all’inizio dell’anno".

Soddisfatto anche Rolandi: "Dobbiamo andare avanti così sulla nostra strada e macinare punti".