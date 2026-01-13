Ceriale, pari di spessore con la Sestrese ma Mambrin vuol cambiare rotta: "Basta complimenti, ora servono vittorie anche sporche" (VIDEO)

Il Ceriale strappa un pareggio prezioso sul campo della Sestrese, ma è soprattutto su quel che dovrà essere la seconda parte di stagione che si concentra mister Marco Mambrin.
Proprio prendendo spunto dalla rete concessa ai verdestellati il tecnico mette il focus sulle prossime sfide, chiedendo ai suoi di invertire la rotta cercando di passare dal fioretto alla spada, preferendo trovarsi a fine partita di fronte ad avversari furiosi per una sconfitta immeritata piuttosto che a strette di mano dopo un bel gioco senza punti.