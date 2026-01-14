Calcio, Savona. Aperta la raccolta fondi a favore del piccolo Edoardo

Il Savona FBC ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi solidale a sostegno di Edoardo, un bambino di tre anni affetto dalla sindrome di Wiedemann-Steiner, una rara malattia genetica che comporta la necessità di cure specialistiche e terapie continuative.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alla famiglia del piccolo, chiamata a sostenere costi sanitari e assistenziali particolarmente onerosi. La società biancoblù ha deciso di farsi promotrice della raccolta coinvolgendo tifosi, cittadini e appassionati, sottolineando il valore della solidarietà e del legame tra il club e il territorio.

Per tutte le partite casalinghe del Savona FBC sarà predisposto un salvadanaio dedicato, attraverso il quale sarà possibile effettuare donazioni. Inoltre, la famiglia del piccolo ha messo a disposizione anche un canale online per consentire a chiunque di contribuire all’iniziativa.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla famiglia di Edoardo e destinati esclusivamente alle spese mediche e alle cure necessarie.