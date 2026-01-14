Calciomercato, Serie D. Gabriele Fresia torna nel girone A, l'ex Vado è un nuovo giocatore del Chisola: "Pronto al riscatto dopo una prima parte di stagione sfortunata"

Non è proprio un ritorno a casa, dato che da Torino alla provincia di Savona c'è un'ora abbondante di strada, ma Gabriele Fresia tornerà a calcare i campi del girone A.

L'ex portiere del Vado è stato infatti tesserato dal Chisola di mister Nicola Ascoli.

Fresia dopo aver lasciato i rossoblu ha vestito le maglie di Ravenna e Mestre.

Le dichiarazioni di Gabriele:

“Sono molto emozionato per questa nuova esperienza, perché questa prima parte di stagione non è stata molto fortunata e ho voglia di riscattarmi e far vedere il mio valore. Ho scelto questa società perché hanno dimostrato molto interesse nei miei confronti e, pertanto, non ho avuto dubbi sulla scelta. Ho trovato un bel gruppo e una squadra forte: sono sicuro che potremo raggiungere gli obiettivi prefissati”.