Giudice Sportivo, Serie D. Quattro turni per Sacco dell'Asti, entrano in diffida Gulinelli, Jebbar e Gulli

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 11/ 1/2026
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Euro 200,00 VALENZANA MADO SSD.AR.L.
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GARCIA MAGNELLI MATEO (ASTI)
VESPIER GIOELE (SALUZZO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SACCO NICOLO (ASTI)
Al termine della gara si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un A.A. rivolgendo al suo indirizzo espressioni offensive e irriguardose. (R A - R AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CICCONE LORENZO (CHISOLA CALCIO)
SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO SSDRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GULLI ANDREA (CAIRESE)
JEBBAR MOUNIR (CAIRESE)
ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
GULINELLI FEDERICO (VADO FC 1913)
GUERINI FILIPPO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)