Calcio | 14 gennaio 2026, 12:57

Giudice Sportivo, Serie D. Quattro turni per Sacco dell'Asti, entrano in diffida Gulinelli, Jebbar e Gulli

Gulinelli, jolly difensivo del Vado

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D 

GARE DEL 11/ 1/2026

 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

SOCIETA' AMMENDA

Euro 200,00 VALENZANA MADO SSD.AR.L. 

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GARCIA MAGNELLI MATEO (ASTI)

VESPIER GIOELE (SALUZZO) 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

SACCO NICOLO (ASTI) 

Al termine della gara si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un A.A. rivolgendo al suo indirizzo espressioni offensive e irriguardose. (R A - R AA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CICCONE LORENZO (CHISOLA CALCIO) 

SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO SSDRL) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

GULLI ANDREA (CAIRESE) 

JEBBAR MOUNIR (CAIRESE) 

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

GULINELLI FEDERICO (VADO FC 1913) 

GUERINI FILIPPO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL) 

Redazione

