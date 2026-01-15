Parma, Fossano e Bra: fine settimana intenso per l’Atletica Arcobaleno Savona

Triplice impegno nel fine settimana appena trascorso per l’Atletica Arcobaleno Savona, alle prese con i primi appuntamenti di una stagione che muove i suoi passi dalle gare indoor. Domenica prossima, inoltre, spazio anche al cross con i Campionati Regionali in programma a Calvari.

A Parma, gli atleti sono stati impegnati sui 50 metri piani. A rompere il ghiaccio è stato Vittorio Anyanwu, che al debutto stagionale ha conquistato un buon terzo posto fermando il cronometro su 6.06. Positiva anche la prova di Matteo Cioni, autore di 6.11, mentre Mattia Uccheddu ha corso in 6.29. Esordio in maglia Arcobaleno per il junior Tommaso Bignardi, che ha chiuso in 6.36.

A Fossano si è invece disputata una gara dedicata esclusivamente ai salti. Da segnalare il positivo debutto di Daniel Fazio: il multiatleta varazzino, al suo esordio con l’Arcobaleno, si è cimentato nel salto in lungo ottenendo un valido 6.37, accompagnato da una serie complessivamente molto solida. Nel triplo, Giulia Robello ha fatto registrare la misura di 9.77, mentre sempre nel lungo Jon Zhaboli ha raggiunto quota 5.79.

A Bra, infine, sono scesi in pista soprattutto giovani allievi e allieve al loro esordio. Il miglior risultato è stato l’8.36 sui 60 metri di Sofia Tasso, che le è valso il nono posto. Subito alle sue spalle Penelope Ottonello, ottava con 8.28: per lei sono attesi riscontri cronometrici più significativi nelle prossime uscite. Sui 60 metri anche Jacopo Ferrari Visal, che ha corso in 7.45, e il neo allievo Tommaso Corso, autore di 8.09.