Calcio, U.S. Albenga. Anche Fedelissimi e Orgoglio Ingauno a fianco dell'Albingaunia: "Mesi di lavoro condiviso, sostegno alla società per l'acquisizione del marchio"

A distanza di poche ore dalla nota ufficiale della società, anche la tifoseria organizzata ha affrontato il tema dell'acquisizione del marchio "U.S. Albenga" da parte dell'Albingaunia.

I sostenitori bianconeri hanno infatti deciso di appoggiare la dirigenza bianconera durante l'iter burocratico.



Ecco il testo:

"Come Club Fedelissimi Albenga ed Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, vogliamo esprimere e ribadire pieno sostegno e supporto all’obiettivo dell’Albingaunia Sport Albengain merito alla decisione di acquisire, in vista della prossima stagione sportiva, lo storico nome Unione Sportiva Albenga.

Dopo questi primi mesi di lavoro condiviso, siamo convinti che questa sia la scelta giusta e rinnoviamo con serenità e convinzione la nostra piena fiducia nella società, certi che questo percorso saprà restituire dignità, identità e futuro al nome Albenga.

Per noi appassionati tifosi, l’Albenga appartiene agli ingauni e solo chi ne rispetta la storia ed i giusti valori può aspirare a esserne custode.

Anche quest’anno, in qualsiasi contesto e campo da calcio, il nostro Club dei Fedelissimi e l’Ass. Orgoglio Ingauno ribadiscono con fermezza la propria posizione:

Sempre presenti, ieri come oggi,

Aspettando l’U.S. Albenga".