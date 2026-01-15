 / Calcio

Calcio | 15 gennaio 2026, 17:34

Calciomercato, Serie D. E' l'Asti la nuova squadra di Mirco Vassallo dopo la partenza dalla Cairese

Classe 1993, in questa stagione ha vestito le maglie di Vogherese e Cairese. Ora Vassallo resta nel girone A per completare il reparto offensivo di mister Buglio

Grande innesto per l’A.S.D. Asti, che rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Mirco Vassallo. Attaccante classe 1993, Vassallo porta in dote esperienza, fisicità e profonda conoscenza della Serie D, maturata in diverse realtà di primo piano del panorama nazionale.

Nel corso della sua carriera, il nuovo centravanti biancorosso è stato protagonista con le maglie di Vado, Ligorna, San Marino, Sangiuliano City, Sanremese, Vogherese e Cairese, accumulando presenze e minuti importanti nei campionati dilettantistici di vertice. Un profilo di assoluta affidabilità, ora a disposizione di mister Buglio.

Nella prima parte della stagione Vassallo ha militato nella Vogherese, nel girone B di Serie D, mettendo a segno una rete prima del trasferimento, avvenuto nel mese di novembre, alla Cairese. Con il passaggio all’Asti, l’attaccante rimane così nel girone A di Serie D, pronto a iniziare una nuova avventura e a dare il proprio contributo alla causa biancorossa.

L’arrivo di Vassallo permette a mister Buglio di modellare l’attacco secondo le proprie idee tattiche, puntando su un reparto offensivo a due punte. Il bomber classe ’93 potrà infatti affiancare Stevo Chillemi, già punto di riferimento dell’attacco astigiano. 


 

Riccardo Bracco

