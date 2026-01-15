Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa per la Voltrese, poco da segnalare per le squadre savonesi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 11/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 VOLTRESE VULTUR SSDARL
Durante una mass confrontation scoppiata a fine gara permetteva a tre soggetti non presenti in distinta ma riconducibili alla società ospitante di accedere al tdg per insultare e minacciare gli avversari, uno di questi peraltro brandendo un paletto manifestando l’intenzione di usarlo per colpire un avversario.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 1/2026
NORIS GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SALVATICO DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FRAZZETTO MAURO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2026
MIGLIARDO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
A fine gara accedeva al tdg, pur non essendo indicato in distinta, e ivi insultava e minacciava i giocatori avversari avvicinandoli fisicamente nonché rivolgendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti della terna.
SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2026
BURRI GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAVERSAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLINARI FABIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALASIA GIAN MARCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
A fine gare ancora sul tdg, insultava e minacciava gravemente i calciatori ospiti, facendosi largo con spinte.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COSTA RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COVA FERRANDO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PICCARDO SAMUELE (MILLESIMO CALCIO)
CARBONI CHRISTIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
SCALVINI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
BOSIA DAVIDE (CAMPOMORONE S.OLCESE)
GARCIA TOMAS AGUSTIN (CARCARESE)
POMO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COMPAGNONE MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
GENDUSO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BORDO PIETRO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GERMI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
FERRARO MARCO (CARCARESE)
MORELLI MATTIA (FEZZANESE)
COSTA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PICCARDO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)
SANTINELLI SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)
CASSINI STEFANO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SGAMBELLURI DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)