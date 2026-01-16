Calciomercato, San Filippo Neri. Nello scorso week end esordio per Velaj, Frazzetto e Ferrara

E' una San Filippo Neri che sta continuando mano a mano a cambiare pelle a cavallo del vecchio e nuovo anno.

La scorsa settimana nell''anticipo perso contro il Ventimiglia hanno infatti saggiato in campo tre degli ultimi ingaggi.

Mister Curto, nella sfida contro i frontalieri, ha infatti inserito in corso d'opera Loren Velaj, difensore classe 1999 in arrivo dal Cisano, l'attaccante leva 2005 Alessio Frazzetto, preso dal Borghetto, e Luigi Ferrara, attaccante classe 98 di ritorno in giallorosso dopo i 7 gol realizzati nella stagione 2022-23.

Ha lasciato invece il Riva Artem Andolfatto, ceduto alla Villanovese