Calcio, Il Pietra ricade nei suoi limiti, il dg Filadelli: "Rialziamoci, rispettando ciò che pensiamo di essere"

La stagione del Pietra Ligure viaggia costantemente sulle sinusoidi, tra picchi in positivo e clamorose cadute.

Dopo il derby perso con la San Francesco, anche la Voltrese (3-2) ha superato i biancocelesti di Cocco, complice una ripresa totalmente da rivedere.

"Ultimamente - spiega il direttore generale Filadelli - ci capita putroppo spesso di alternare momenti positivi a grandi pause. Siamo partiti incassando un gol non degno di questa categoria, ma tutto sommato il primo tempo si è potuto archiviare positivamente, rientrando negli spogliatoi con il risultato ribaltato a nostro vantaggio.

Nella ripresa abbiamo ridato vita alla nostra versione peggiore e la sconfitta ne è stata la conseguenza.

Il rischio di trascinarsi tra alti e bassi fino alla fine della stagione? E' ciò che non deve succedere. Dobbiamo recuperare quattro punti a chi ci è davanti, ma soprattutto mi aspetto una reazione d'orgoglio e di amor proprio, per confermare a noi stessi ciò che pensiamo di essere.

Senza i playoff una stagione da bocciare? Bisogna sempre puntare a migliorare il risultato dell'anno precedente, non riuscirci lascerebbe sicuramente l'amaro in bocca. Non dobbiamo pensare e parlare dei valori della squadra, occorre dimostrarli sul campo".