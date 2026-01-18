Calcio, Eccellenza. Il Pietra non sbaglia, la Golfo Pro Recco battuta 4-1

PIETRA LIGURE - GOLFO PRO RECCO 4-1 (20'-53' Giglio, 39' Faedo, 70' Sogno - 91' Costa)
45'+3' finisce qui, il Pietra porta a casa tre punti mantenendosi al secondo posto.
45'+1' RETE DELLA BANDIERA PER IL GOLFO PRO RECCO. Conclusione a giro vincente di Costa.
45' prova ad arrotondare ulteriormente il punteggio il Pietra, ma Ragher si conferma il migliore dei suoi e dice no a Insolito.
43' esaurisce i cambi anche mister Moraglia con Gasco fuori per Pavese.
42' si ritaglia gli applausi del Devincenzi l'azione portata avanti dal Golfo Pro Recco con la rovesciata conclusiva di Marrale bloccata da Duberti.
39' applausi a scena aperta anche per Giglio, che lascia spazio a Massa. Cambia anche il Golfo Pro Recco con Di Lisi fuori per Castellini.
34' cambia ancora Moraglia: fuori Ravoncoli, al suo posto Aicardi.
33' contrasto sulla trequarti offensiva del Pietra, Gasco interviene in maniera fallosa e viene ammonito.
31' terzo cambio per gli ospiti con Marrale che prende il posto di De Paoli.
30' gran palla sopra di Pili per Insolito, Ragher si supera evitando il pokerissimo.
28' doppia sostituzione: escono tra gli applausi del "Devincenzi" Sogno e Delicato, al loro posto Siriu e Dominici.
27' prima vera parata di Duberti sul tentativo di Corsini dal limite.
26' cambia ancora la squadra bianconera: fuori Portaccio, dentro Costa.
25' POKER DEL PIETRA! Sogno pescato sul secondo palo da un traversone dalla sinistra, dopo la prima parata di Ragher ribadisce in rete l'argentino.
22' ci prova col primo cambio mister Bianco: dentro Ferrante per Revello.
21' scappa alla marcatura Faedo sul lato sinistro dell'area tigullina, Ragher attento sulla sua conclusione.
14' saldamente in mano alla squadra di Moraglia il pallino del gioco, la Golfo Pro Recco ci prova con tanta volontà ma non riesce a finalizzare.
8' TRIS PIETRA! Doppietta di Giglio che trova il tempo giusto per colpire sul cross dalla destra di Insolito.
4' Delicato ferma fallosamente un avversario in ripartenza, ammonito il numero 20 pietrese.
1' rientrano in campo i ventidue protagonisti della prima frazione. Si riparte.
SECONDO TEMPO
45'+2' finisce qui la prima frazione. Pietra solidamente avanti col doppio vantaggio.
45' punizione dal limite di Corsini, la barriera devia in angolo. Saranno 2' di recupero.
39' RADDOPPIO DEL PIETRA! Calcio d'angolo verso il primo palo che pesca tutto solo Faedo, bravo a girarla in porta.
33' tentativo un po' velleitario di Corsini su un corner per il Golfo Pro Recco, Duberti para senza problemi.
30' pasticcia la retroguardia bianconera regalando il pallone a Sogno, ma la sua rovesciata è fuori misura.
28' dopo il vantaggio concesso al Pietra, il signor Savino ammonisce Corsini tra gli ospiti.
26' arriva il primo giallo del match, ai danni di Odasso che ferma un avversario sulla trequarti. Punizione Golfo Pro Recco.
20' VANTAGGIO PIETRA! Affondo deciso dei biancocelesti e, nonostante Ragher riesca a stoppare il primo tentativo di Giglio, il centrocampista ribadisce in porta la corta respinta.
19' arriva ora la prima occasione vera per gli ospiti. Conclusione di Corsini che si spegne alla sinistra di Duberti che controlla.
16' contropiede guidato da Ravoncoli che poi serve Sogno, il doppio tentativo dell'attaccante argentino è murato da un caparbio Di Lisi.
14' alza il ritmo il Pietra, l'azione tambureggiante porta al cross di Insolito dalla sinistra, Di Lisi appostato sul secondo palo anticipa tutti e mette in angolo.
8' Sogno strappa con astuzia la sfera a Compagnone e prova immediatamente la conclusione che Ragher blocca.
3' subito aggressiva la squadra di mister Moraglia, conclusione dai venti metri di Delicato potente ma di poco imprecisa.
1' Pietra in maglia gialla, tigullini in completo bianconero. Si parte!
PRIMO TEMPO
Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio.
PIETRA LIGURE: Duberti; Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Faedo, Prudente, Delicato.
A disposizione: Balducci; Leo, Dominici, Oddone, Aicardi, Pavese, Siriu, Malagrida, Massa.
Allenatore: A. Moraglia
GOLFO PRO RECCO: Ragher; Zanetti, Rovegno, Federici, Compagnone, Di Lisi, Ivaldi, A. Revello, Portaccio, Corsini, De Paoli.
A disposizione: Revello; Paccagnini, Toscano, Costa, Marrale, Castellini, Termini, Ferrante.
Allenatore: G. Bianco
Arbitro: L. Savino di Genova
Assistenti: J. Pascale di Genova e F. Doci di Savona
------------------
Un mirino saldamente e ben puntato sul primo posto, ma la consapevolezza che prima di tutto bisogna vivere "alla giornata" e stare attenti agli inciampi.
Comincia da un Golfo Pro Recco ferito dai cinque schiaffoni subiti in casa contro la Carcarese il 2026 casalingo del Pietra Ligure che, dopo un inizio d'anno da scrivere nelle più belle pagine della storia biancoceleste, vuole continuare a tenersi sulla scia della capolista Millesimo.
Guai a sottovalutare i recchelini però: non solo per la squadra di Moraglia i punti pesano, l'incrocio testa-coda mette in palio ossigeno per entrambe.