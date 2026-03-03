Calcio | Amarezza e proteste per la Carcarese, il Rivasamba esulta con una rete per tempo

Domenica amara per la Carcarese, che esce dall'Andersen di Sestri Levante con zero punti e qualche recriminazione, culminata in un finale di partita incandescente costato le espulsioni post-match di Babliuk e Moretti.

La formazione di mister Girgenti torna dalla trasferta tigullina con uno 0-2 subìto ma non senza polemiche, in particolare per la rete del possibile pareggio annullata intorno all'ora di gioco per un contestato fallo di Zunino su Sinatra. Proteste biancorosse alimentate anche da un presunto rigore non concesso per un contatto su Babliuk.

Di contro, il Rivasamba di Luca Ghio prosegue la sua marcia trionfale, confermando un momento di forma smagliante con la seconda vittoria consecutiva senza subire reti. A sbloccare la gara, prima degli episodi citati, il gol di Cusato, autore di una prodezza dalla distanza al 44'; al 76' è invece Villa a mettere il sigillo su una striscia positiva che conta ora quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare.

Resta comunque invariata la distanza per i valbormidesi sulla zona calda della classifica, grazie alla contemporanea sconfitta del Molassana, in vista della prossima sfida interna contro un'ondivaga Fezzanese.

Per i Calafati invece, archiviata la pratica biancorossa, l'attenzione ora si sposta sul big match della prossima settimana contro il Pietra Ligure, vero e proprio scontro diretto per la seconda piazza, coi biancocelestiavanti di appena due lunghezze.

IL TABELLINO

RIVASAMBA-CARCARESE 2-0

Reti: 44' Cusato, 76' Villa.

Rivasamba: Cammarota, Garbarino A., De Filippi M., Queirolo, Firenze, Linale (85' Tassotti), De Filippi E. (67' Xhindi), Sinatra, Villa, Cusato, De Rigo (75' Diakhate).

Allenatore: Ghio.

Carcarese: Giribaldi, Ferraro (64' Ricci), Ghirardi (58' Bertoni), Prato, Spozio (51' Brovida), Moretti L., Garcia, Babliuk, Chiarlone, Zunino (82' Ferraro), Galli (82' Cancellara).

Allenatore: Girgenti.

Arbitro: Ragno di Molfetta