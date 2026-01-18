Calcio, Promozione. L'Albissole non vuole fermarsi contro il Superba, alle spalle dei ceramisti sfida diretta tra Praese e Sestrese

La prima minifuga della stagione è stata lanciata dall’Albissole. Il +4 sulla Praese inizia ad essere un bottino interessante per i ceramisti e sarà davvero interessante capire, anche psicologicamente, come la squadra di Cattardico andrà a reagire nella gara delle 15:00 contro il Superba.

Gli albissolesi guarderanno anche al confronto diretto tra Praese e Sestrese, così come il Savona di mister Sarpero, chiamato a continuare contro il Masone la propria “missione risalita”.

Masone battuto sette giorni fa dal Legino, oggi di ritorno al Ruffinengo per la gara contro il Ca de Rissi, mentre il confronto con il genovesato proseguirà anche in Serra Riccò - Pontelungo, Ceriale - Sampierdarenese e Finale - Little Club James.

Turno di riposo, infine, per la Baia Alassio Auxilium.