Atletica, a Calvari l'Arcobaleno Savona sbanca il tavolo: 5 titoli su 6 gare e duplice affermazione nella classifica combinata

L’Atletica Arcobaleno Savona trova gloria nell’entroterra del Levante ligure, imponendosi come una delle società protagoniste del Campionato Regionale Ligure di Corsa Campestre per Società, andato in scena a Calvari, frazione di San Colombano Certenoli.

Sui tracciati del Chiavarese, la formazione savonese, guidata dai tecnici Sergio Malgrati, Sergio Lo Presti e Giorgio Fazio, ha saputo capitalizzare al meglio il regolamento che assegna punteggio ai primi tre atleti classificati di ogni categoria, lasciando complessivamente poco spazio alla concorrenza nelle varie prove in programma.

A inaugurare la giornata è stata la gara Promesse/Senior maschile, dove Andrea Azzarini, rientrato in buone condizioni dopo un periodo condizionato da problemi fisici, ha corso con decisione insieme al compagno di squadra Tommaso Arena, provando a contrastare il favorito Pietro Calcagno. La vittoria è andata a quest’ultimo, ma l’Arcobaleno ha festeggiato il secondo posto di Azzarini e il terzo di Arena, risultati che hanno garantito un bottino pieno in ottica societaria. A completare il quadro il decimo posto dell’esordiente Daniele Moruzzi e l’undicesimo di Fiorenzo Angelini.

Nella prova assoluta femminile la squadra savonese ha dovuto fare i conti con l’assenza dell’ultima ora di Elena Cusato, costretta al forfait per influenza. Nonostante ciò, Eleonora Serra ha chiuso al nono posto, seguita dall’under Chiara Repetto, undicesima al traguardo.

Buoni riscontri sono arrivati anche dalla gara junior maschile, dove Edoardo Casale ha confermato l’ottimo momento di forma conquistando la seconda posizione sugli otto chilometri del percorso. A rafforzare il risultato di squadra il quarto posto di Tommaso Molfino e il quinto del gemello Emanuele.

Dominio netto, invece, nella prova juniores femminile, che ha visto l’Atletica Arcobaleno monopolizzare il podio. Vittoria per Vittoria Facco, capace di prendere subito il comando della gara, seguita da Chiara Guarisco, autrice di una prova in progressione, e da Alice Mantero, terza al traguardo.

Tra le allieve, Giorgia Bongiovanni e Tosca Pelle hanno lottato fino all’ultimo per il successo, dovendo però cedere nel finale a Veronica Meniconi dell’Universale Don Bosco. Per le due portacolori savonesi sono arrivati comunque un secondo e un terzo posto, con Luna Sabatini quarta al debutto nella categoria e Rachele Rizzi undicesima.

Meno attesa, ma comunque efficace in ottica societaria, la prova della squadra allievi, che ha centrato il risultato grazie ai piazzamenti di Vittorio Briozzo, sesto, Ettore Durante, nono, e Valerio Pagano, decimo. A seguire Riccardo Franceschi, undicesimo, Leonardo Russo, quattordicesimo, e Giovanni Piromalli, ventiquattresimo.