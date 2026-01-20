Carcarese, Di Mattia "blinda" la difesa: "Gara tosta, ma per salvarci siamo preparati a queste battaglie" (VIDEO)

Nove punti in tre gare, en plein nelle prime due uscite del girone di ritorno. Apre il 2026 come meglio non poteva la Carcarese che, dopo il Golfo Pro Recco, supera anche la San Francesco Loano in un match ruvido e sofferto che però ha dato al gruppo di mister Battistel l'opportunità di dimostrare una crescita palpabile nell'ultimo periodo.
Andrea Di Mattia, pilastro difensivo dei biancorosso sottolinea la preparazione meticolosa dietro questi successi, anche senza la solita fluidità rispetto ai soliti standard estetici carcaresi sostituita da una solidità necessaria per affrontare partite più ruvide.
Il contributo di Di Mattia nel reparto arretrato si è fatto sentire immediatamente al suo rientro, portando equilibrio e leadership in una fase cruciale del torneo.