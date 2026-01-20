Giudice Sportivo, Serie D Girone A: Sono cinque i giocatori squalificati per un turno

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
Sanzioni ad Allenatori
Cacciatore Giuseppe (Saluzzo): Ammonizione (III infrazione).
Sanzioni a Calciatori
Squalifiche (Espulsi o per recidività)
Dalmasso Alessandro (Gozzano): Squalifica per 1 gara (doppia ammonizione).
Boveri Emanuele (Cairese): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).
Breseiani Nicola (Imperia): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).
Stucchi Simone (Club Milano): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).
Pane Massimiliano (Sestri Levante): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).
Ammonizioni con Diffida (IV infrazione)
Anzalone Cristiano (Sestri Levante)
Cattaneo Matteo (Sestri Levante)
Salducco Valentino (Sestri Levante)
Messina Michele (Vado)
Altre Ammonizioni (Dalla I alla VIII infrazione)
Toma Andrea (Asti): VIII infrazione.
Conrotto Giorgio (Saluzzo): VII infrazione.
Ropolo Paolo (ASTI): III infrazione.
Molinari Mattia (AVC Vogherese): III infrazione.
Graziani Gabriel (Cairese): III infrazione.
Capra Edoardo (Celle Varazze): III infrazione.
Cesari Alessandro (NovaRomentin): III infrazione.
Gatelli Luca (NovaRomentin): III infrazione.
Lunghi Gabriele (Sestri Levante): III infrazione.
Bruzzone Matteo (Varese): III infrazione.
Careddu Tommaso (AVC Vogherese): II infrazione.
D’Antoni Riccardo Maria (Lavagnese): II infrazione.
Gabelli Leonardo (Lavagnese): II infrazione.
Moreo Riccardo (Sanremese): II infrazione.
Brustolin Silvio (Asti): I infrazione.
Rastrelli Nicola (Chisola): I infrazione.
Goffi Riccardo (Club Milano): I infrazione.
Marzupio Manuel (Club Milano): I infrazione.
Balesini Niccolò (NovaRomentin): I infrazione.
Lovaglio Samuele Fabio (Saluzzo): I infrazione.
Lazzarini Mirko (Vado): I infrazione.
Saltarelli Mirko (Vado): I infrazione.