 / Calcio

Calcio | 20 gennaio 2026, 18:28

Giudice Sportivo, Serie D Girone A: Sono cinque i giocatori squalificati per un turno

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
 

Sanzioni ad Allenatori

Cacciatore Giuseppe (Saluzzo): Ammonizione (III infrazione).
 

Sanzioni a Calciatori

Squalifiche (Espulsi o per recidività)

Dalmasso Alessandro (Gozzano): Squalifica per 1 gara (doppia ammonizione).

Boveri Emanuele (Cairese): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).

Breseiani Nicola (Imperia): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).

Stucchi Simone (Club Milano): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).

Pane Massimiliano (Sestri Levante): Squalifica per 1 gara (V infrazione - recidività in ammonizione).
 

Ammonizioni con Diffida (IV infrazione)

Anzalone Cristiano (Sestri Levante)

Cattaneo Matteo (Sestri Levante)

Salducco Valentino (Sestri Levante)

Messina Michele (Vado)
 

Altre Ammonizioni (Dalla I alla VIII infrazione)

Toma Andrea (Asti): VIII infrazione.

Conrotto Giorgio (Saluzzo): VII infrazione.

Ropolo Paolo (ASTI): III infrazione.

Molinari Mattia (AVC Vogherese): III infrazione.

Graziani Gabriel (Cairese): III infrazione.

Capra Edoardo (Celle Varazze): III infrazione.

Cesari Alessandro (NovaRomentin): III infrazione.

Gatelli Luca (NovaRomentin): III infrazione.

Lunghi Gabriele (Sestri Levante): III infrazione.

Bruzzone Matteo (Varese): III infrazione.

Careddu Tommaso (AVC Vogherese): II infrazione.

D’Antoni Riccardo Maria (Lavagnese): II infrazione.

Gabelli Leonardo (Lavagnese): II infrazione.

Moreo Riccardo (Sanremese): II infrazione.

Brustolin Silvio (Asti): I infrazione.

Rastrelli Nicola (Chisola): I infrazione.

Goffi Riccardo (Club Milano): I infrazione.

Marzupio Manuel (Club Milano): I infrazione.

Balesini Niccolò (NovaRomentin): I infrazione.

Lovaglio Samuele Fabio (Saluzzo): I infrazione.

Lazzarini Mirko (Vado): I infrazione.

Saltarelli Mirko (Vado): I infrazione.

