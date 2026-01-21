Carcare mette in sicurezza la tensostruttura danneggiata dalla grandine, lavori anche sul palazzetto dello sport

Il Comune di Carcare mette in sicurezza gli impianti sportivi, concentrandosi in particolare sulla tensostruttura di via Cornareto e sul palazzetto dello sport, dove lo scorso dicembre una partita del campionato Under 19 maschile di pallavolo fu rinviata a causa di una pozza d’acqua al centro del campo.

I lavori partiranno dalla tensostruttura, gravemente danneggiata dalla grandine dell’estate scorsa. "Dopo la lunga trattativa con l’assicurazione e il completamento dell’iter tecnico – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – la copertura sarà sostituita con un costo di circa 35mila euro. I lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana e durare, auspicabilmente, una quindicina di giorni".

Tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio sarà il turno del palazzetto dello sport. "In questo caso – aggiunge Mirri – la spesa prevista supera gli 80 mila euro. Dopo aver già provveduto a pulire completamente le grondaie, interverremo sul sistema di raccolta delle acque piovane, principale causa delle infiltrazioni".

Con questi interventi, l’amministrazione comunale punta a garantire la sicurezza e la piena funzionalità di due strutture fondamentali per lo sport del paese, prevenendo futuri disagi e danni.