Football Americano. Domani l'esordio interno per i Pirates in IFL, sarà sfida con i Lazio Marines

Finalmente è game week e tra poco più di 24 ore i Pirates 1984 scenderanno nuovamente in campo contro i Lazio Marines.

Siamo in week 4 ma per i liguri é solo la seconda gara di IFL, infatti dopo l’esordio assoluto in quel di Firenze a metà febbraio, sono state ben 3 le settimane che il coaching staff di Giuso Delalba ha avuto per sistemare e lavorare su vecchi e nuovi schemi.



Gli avversari i laziali arrivano al Pirates Field con il coltello tra i denti, viste le due sconfitte rimediate a Torino in casa dei Giaguari e quella casalinga della scorsa settimana contro i temibili Guelfi Firenze. In casa Pirates volti nuovi a roster con gli arrivi di Vitor Festuccia in offense e Nalfi Reinaldo Rodriguez Vicente per quanto riguarda la defense. Impegno ostico dunque per entrambe le franchigie che cercheranno di togliere definitivamente lo 0 dalla casella delle “win” e daranno sicuramente battaglia e spettacolo per il pubblico che si prospetta numeroso, dopo la notevole campagna pubblicitaria della società con il pirata nel cuore.





Appuntamento quindi alle 14.30 amanti liguri del football americano e per chi proprio non potrà venire a godersi dal vivo lo spettacolo sul gridiron di Pirates - Marines, l’appuntamento sarà alle 14.20 su FIDAF.TV con il link della gara anche su Gameday FIDAF.