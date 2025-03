Pallavolo Carcare. I ragazzi dell'Under 19 si laureano campioni territoriali (FOTOGALLERY)

Nell'anno del 50° della Pallavolo Carcare, i ragazzi di Durante, regalano al presidentissimo Lorenzo Michele il gagliardetto di Campioni Territoriali Liguria di Ponente. Il gruppo che comprende ragazzi del vivaio biancorosso e della V.B.C. Savona, si è da subito ben amalgamato e plasmato, permettendogli di raggiungere questo prestigioso traguardo, con una sola sconfitta patita in trasferta proprio la settimana scorsa contro l'Albisola.



La formazione sanremese è salita in valle per giocarsi la sua partita e lo ha fatto mettendo alla corda i ragazzi di casa, un pò bloccati dalla tensione. Il primo set molto equilibrato è vinto dai locali 25 a 19. Rotto il ghiaccio il folto pubblico presente si sarebbe aspettato un gioco più fluido e spettacolare, visto in tante altre circostanze, invece la paura di vincere ha ancora bloccato i giovani biancorossi che pur imponendosi 25 a 21 hanno faticato non poco per imporsi, nonostante il miglior tasso tecnico messo in campo.



Nel terzo set, gli ospiti sembrano più arrendevoli, ma è solo una parentesi perché si riportano nuovamente sotto e impegnano ancora i locali che solo sul 25 a 22 riescono a liberare tutta la loro gioia per l'impresa compiuta, MVP della partita, Matteo Ruffino che nei momenti di difficoltà ha più volte sfoderato delle serie di battute imprendibili per gli avversari. A fine gara il presidente territoriale Liguria Ponente, Salvatore Clemente, che aveva assistito all'incontro dalle tribune, ha consegnato il prestigioso gagliardetto, accolto da un fragoroso applauso dal caloroso pubblico di casa e dai festanti biancorossi.