Calcio, Carcarese. Brignone vuole riprendersi il tempo perduto: "Ho sofferto tanto dopo l'infortunio, ma non ho mai mollato" (VIDEO)

Non è sicuramente un caso se la Carcarese è riuscita a portare a casa nell'ultimo periodo una fondamentale serie di vittorie consecutiva.

Riavere Francesco Brignone in organico, dopo il grave infortunio della scorsa stagione, ha cambiato le carte in tavola per i valbormidesi di mister Battistel.

Il numero 10 biancorosso non è ancora al pieno della forma, ma ha saputo comunque essere decisivo, non sono con il gol partita, nella sfida contro la San Francesco Loano.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali biancorossi.