Calcio | 21 gennaio 2026, 22:27

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Pari pesante dell'Albingaunia a Sanremo, l'Olimpic ipoteca la semifinale contro lo Speranza

Si è conclusa poco fa la serata di Coppa Liguria per le due squadre savonesi impegnate nell'andata dei quarti di finale.

Ottimo pareggio dell'Albingaunia sul campo della Virtus Sanremese. I bianconeri di Poggi sono stati bravi a reagire all'autorete iniziale, pareggiando alla mezz'ora i conti con Nida.

Si fa difficile l'approdo alla semifinale invece per lo Speranza: i rossoverdi sono stati battuti in casa dall'Olimpic. Le reti sono arrivate alla fine dei due tempi di gioco, a firma Varone (su rigore) e Bencivenga. Reti bianche, infine, tra Lavagna 2.0 e Lerici.

Il 4 febbraio, a campi invertiti, sono in calendario le gare di ritorno.

