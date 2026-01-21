 / Calcio

Calcio | 21 gennaio 2026, 18:11

Calciomercato. Il Vado non conosce sosta, tesserato anche il centrocampista Matteo Alluci

Calciomercato. Il Vado non conosce sosta, tesserato anche il centrocampista Matteo Alluci

Il centrocampo rossoblù del Vado si arricchisce ulteriormente di un nuovo innesto: Matteo Alluci è ufficialmente un nuovo calciatore del club del presidente Tarabotto.

Ventisette anni, genovese, Alluci è un centrocampista dotato di qualità tecniche e visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, ha costruito il proprio percorso tra Serie D e categorie affini, vestendo le maglie di Lavagnese, Campodarsego, Ravenna, Ancona e Pistoiese.

Proprio con la formazione toscana, nella stagione in corso, ha totalizzato 20 presenze, mettendo a referto 2 gol e 3 assist, numeri che certificano il suo contributo costante alla manovra offensiva. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium