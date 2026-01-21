Calciomercato. Il Vado non conosce sosta, tesserato anche il centrocampista Matteo Alluci

Il centrocampo rossoblù del Vado si arricchisce ulteriormente di un nuovo innesto: Matteo Alluci è ufficialmente un nuovo calciatore del club del presidente Tarabotto.

Ventisette anni, genovese, Alluci è un centrocampista dotato di qualità tecniche e visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, ha costruito il proprio percorso tra Serie D e categorie affini, vestendo le maglie di Lavagnese, Campodarsego, Ravenna, Ancona e Pistoiese.

Proprio con la formazione toscana, nella stagione in corso, ha totalizzato 20 presenze, mettendo a referto 2 gol e 3 assist, numeri che certificano il suo contributo costante alla manovra offensiva.