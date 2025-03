La Rappresentativa Under 19 si prepara al Torneo delle Regioni: i convocati per l’amichevole contro il Vado

La Rappresentativa "Under 19" del Comitato Regionale prosegue il suo percorso di preparazione in vista del "61° Torneo delle Regioni". Nell’ambito delle attività programmate, è in calendario un test amichevole contro la formazione dell'F.C. Vado 1913,

L'incontro si disputerà mercoledì 12 marzo 2025 presso il campo sportivo “F. Chittolina”. Il raduno dei convocati è fissato per le ore 14.30, mentre il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.30.



I convocati

Di seguito l’elenco dei calciatori selezionati per la gara amichevole:

Albissole 1909: Cancellara Gabriel, Zunino Alessandro

Andora 1966: Guardone Matteo

Argentina Arma: Caffi Francesco

Athletic Club Albaro: Donarini Attilio

Campomorone Sant’Olcese: Consoli Mirko

Canaletto Sepor: Menacho Gianluca, Pedaci Luigi

Carcarese: Grenna Mattia

Follo Football Club: Camara Kabine

Football Club Bogliasco: Carnemolla Matteo

Millesimo Calcio: Cigliutti Manuel

Pontelungo 1949: Trucchi Davide

PSM Rapallo: Macelloni Edoardo

Rivasamba H.C.A.: Sani Mattia

Sammargheritese 1903: Virtuosi Andrea

San Francesco Loano: Cauteruccio Brando, Lingua Alessandro

Serra Riccò 1971: Fossati Gabriele

Taggia: Massabù Giuseppe

Vallescrivia 2018: Breschi Sebastiano



Staff tecnico e organizzativo

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni, Balestrino Giovanni

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Figaia Giorgio

Preparatore Portieri: Rozzi Luca

Massaggiatore: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio