Calciomercato . Ufficiale, il Bardineto rinforza il centrocampo con Alberto Olivera

Il calciomercato resta vivo in questa fase in tutta l'aria ponentina.
Tra le società che in questa settimana hanno provveduto a implementare il proprio organico c'è anche il Bardineto.
La società neroverde ha infatti confermato l'ingaggio di Alberto Olivera, centrocampista classe 2003 in arrivo dall'Andora
La nota:
"La Società A.S.D. Bardineto comunica che è stato ingaggiato il giocatore Alberto Olivera.
Si ringrazia la Società A.S.D. Andora 1966 per la buona riuscita dell'operazione.
Benvenuto Alberto"