Calcio | 21 gennaio 2026, 12:08

Calciomercato . Ufficiale, il Bardineto rinforza il centrocampo con Alberto Olivera

Il calciomercato resta vivo in questa fase in tutta l'aria ponentina.

Tra le società che in questa settimana hanno provveduto a implementare il proprio organico c'è anche il Bardineto.

La società neroverde ha infatti confermato l'ingaggio di Alberto Olivera, centrocampista classe 2003 in arrivo dall'Andora
 

La nota:

"La Società A.S.D. Bardineto comunica che è stato ingaggiato il giocatore Alberto Olivera.
Si ringrazia la Società A.S.D. Andora 1966 per la buona riuscita dell'operazione.
Benvenuto Alberto"

Redazione

