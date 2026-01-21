FOTONOTIZIA. Anche la Polisportiva Quiliano al fianco del piccolo Edoardo, contributo consegnato al Savona Fbc

La Polisportiva Quiliano continua a distinguersi per l’attenzione verso le iniziative solidali del territorio. Nel solco di un impegno portato avanti nel tempo, il sodalizio guidato dal presidente Aureliano Pastorelli ha voluto offrire il proprio sostegno alla causa del piccolo Edoardo.
Il gesto è stato suggellato simbolicamente dalla stretta di mano tra lo stesso Pastorelli e il direttore generale del Savona FBC, Massimo Piperissa. Un contributo che va ad aggiungersi alla somma già raccolta domenica scorsa, superiore ai mille euro, in occasione della partita disputata dai biancoblù contro il Masone.