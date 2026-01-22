Calcio, Andora. Ghigliazza non cerca alibi dopo la sconfitta contro la Virtus Sanremese: "Mancati coraggio e voglia di incidere, rifacciamoci contro il Cisano"

Essere sconfitti dalla corazzata del girone non vuole essere un alibi per mister Fabio Ghigliazza.

Il tecnico dell'Andora ha infatti rimarcato con decisioni le mancanze dell'Andora al termine del 3-0 contro la Virtus Sanremese.

Coraggio e voglia di incidere sono venuti meno a Pian di Poma, come ha ribadito l'allenatore ai canali ufficiali del club:

"Non siamo mai riusciti a entrare veramente in partita, per il grande merito della Virtus Sanremese ma anche per una nostra mancanza di coraggio in alcuni momenti chiave. Il primo tempo, giocato controvento, ci ha sicuramente condizionati, permettendo alla Virtus di imporre il proprio palleggio e il proprio possesso palla; nonostante questo siamo riusciti ad affacciarci un paio di volte in maniera anche pericolosa nell’area avversaria, senza però riuscire a concretizzare. Nel corso della gara non siamo mai riusciti ad alzare il baricentro come avremmo voluto e abbiamo commesso troppi errori tecnici, soprattutto nei passaggi, un aspetto che solitamente non ci appartiene. La sconfitta di Pian di Poma non compromette il nostro percorso, ma rende indispensabile una reazione immediata fatta di forza, personalità e determinazione: a Cisano servirà una grande prestazione per tornare subito a fare i tre punti. Lavoreremo con intensità durante la settimana per farci trovare pronti a una sfida che presenta molte insidie, ma che per noi assume un’importanza fondamentale."