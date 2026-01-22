Giudice Sportivo, Promozione. Le squalifiche e le diffide dopo la 16° giornata, multato il Savona

ARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 18/01/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
LITTLE CLUB JAMES: Euro 150,00 di ammenda Per condotta di un tifoso il quale dal 18 st e anche dopo il termine della gara, rivolgeva nei confronti del AA2 ripetutamente espressioni gravemente ingiuriose, irriguardose, minacciose ed omofobe.
SAVONA F.B.C. 1907: Euro 125,00 di ammenda Per la condotta dei propri sostenitori alcuni dei quali a fine gara rivolgevano al AA1 alcune espressioni irriguardose e offensive.
MAGRA AZZURRI: Euro 75,00 di ammenda Per la manca di acqua calda all'interno dello spogliatoio del DDG.
DIRIGENTI
Ammonizione (II infranzione): Veroni Daniele (San Desiderio).
ALLENATORI
Squalifica fino al 5/02/2026: Adamoli Gelasio (Little Club James), Sarpero Carlo (Savona F.B.C. 1907), Calise Simone (Tarros Sarzanese Srl).
Ammonizione con diffida (IV infranzione): Fazio Diego (Superba Calcio 2017), Calise Simone (Tarros Sarzanese Srl).
Ammonizione (VI infranzione): Tobia Fabio (Legino 1910).
Ammonizione (III infranzione): Alessi Diego (Finale).
Ammonizione (II infranzione): Mambrin Marco (Ceriale Progetto Calcio), Oliva Michele (San Desiderio).
Ammonizione (I infranzione): Ghiraldelli Pierluigi (Albissole 1909), Adamoli Gelasio (Little Club James), Sarpero Carlo (Savona F.B.C. 1907), Digno Adamo (Serra Ricco 1971), Malinconico Francesco (Superba Calcio 2017).
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per due gare effettive: Gerardi Mattia (Ca De Rissi SG), Lufrano Cristian (Intercomunale Beverino), Ricci Alessio (Magra Azzurri), Calla Lorenzo (Superba Calcio 2017 - Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara).
Squalifica per una gara effettiva: Benedini Giacomo (Tarros Sarzanese Srl).
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infranzione): Ranasinghe Samuele (San Cipriano).
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infranzione): Dondero Edoardo (Calvarese 1923), Salvetti Giacomo (Follo Football Club), Alcamo Daniele (Intercomunale Beverino), Piacentini Riccardo (Legino 1910), Barabino Niccolo (Magra Azzurri), Benabbi Simone (Magra Azzurri), Busincu Nicolo (San Desiderio), Repetto Alberto (San Desiderio), Placido Alessandro (Serra Ricco 1971).
Ammonizione con diffida (IX infranzione): Canovi Cristian (Praese 1945).
Ammonizione con diffida (IV infranzione): Lapperier Nicola (Don Bosco Spezia Calcio), Angelotti Alessandro (Follo Football Club), Guelfi Nicola (Levanto Calcio), Ioppolo Angelo (Levanto Calcio), Maccio Lorenzo (Masone), Chiriaco Mattia (Praese 1945), Castagneto Francesco (San Desiderio), Siddi Gabriele (Serra Ricco 1971), Repetto Edoardo (Sestrese Bor. 1919).
Ammonizione (VIII infranzione): Alizeri Lorenzo (Pontelungo 1949).
Ammonizione (VII infranzione): Colamorea Miki (Ca De Rissi SG), Biancato Matteo (Little Club James), Pulsoni Stefano (Little Club James), Falsini Filippo (Praese 1945), Fiorucci Alessio (Praese 1945), Vaccarezza Alberto (Sammargheritese 1903).
Ammonizione (VI infranzione): Erhahon Jonathan Omo (Ca De Rissi SG), Valcavi Emanuele (Ca De Rissi SG), Cuccolo Daniele (Canaletto Sepor), Battaglia Busacca Edoardo (Sammargheritese 1903), Pittaluga Victor Raul (Sampierdarenese).
Ammonizione (III infranzione): Mammoliti Lorenzo (A.N.P.I. Sport E. Casassa), Ferri Matteo (Canaletto Sepor), Smecca Emanuele (Canaletto Sepor), Calloni Riccardo (Caperanese 2015), Mazzino Davide (Caperanese 2015), Beluffi Gabriele (Ceriale Progetto Calcio), Bonacorsi Alessandro (Don Bosco Spezia Calcio), Cinardo Simone (Little Club James), Lazri Enrico (Magra Azzurri), Parodi Alessio (Praese 1945), Biagini Alessandro (Sampierdarenese), Perasso Simone (San Cipriano), Sassari Samuele (Savona F.B.C. 1907), Giovinazzo Alessio (Serra Ricco 1971), Ansaldo Fabio (Sestrese Bor. 1919), Cannavo Samuele (Superba Calcio 2017), Pasqualino Nicolo (Superba Calcio 2017), Aldrovandi Nicola (Tarros Sarzanese Srl).
Ammonizione (II infranzione): Cuka Leonidi (Albissole 1909), Mastrogiovanni Andrea (Ca De Rissi SG), Scatolini Alessio (Ca De Rissi SG), Neri Luca (Follo Football Club), Dieli Aaron (Intercomunale Beverino), Rosati Andrea (Intercomunale Beverino), Rejaibi Sabeur (Masone), Farinazzo Mattia (Pontelungo 1949), Ferrari Fabio (Sammargheritese 1903), D Amoia Diego (Sampierdarenese), Damonte Alessandro (Sestrese Bor. 1919), Galassi Manuel (Tarros Sarzanese Srl), Bortolai Luca (Vallescrivia 2018).
Ammonizione (I infranzione): Damonte Daniel (Albissole 1909), Gatto Pierluigi (Angelo Baiardo), Cuneo Simone (Calvarese 1923), Frolla Francesco (Canaletto Sepor), Giannoccari Francesco (Canaletto Sepor), Ramella Daniele (Caperanese 2015), D Aiuto Andrea Victor (Ceriale Progetto Calcio), Shpuza Luca (Ceriale Progetto Calcio), Marte Rosario Nicola (Don Bosco Spezia Calcio), Sivieri Nicolo (Finale), Andreoli Mattia (Intercomunale Beverino), Accardo Federico (Magra Azzurri), Ricci Alessio (Magra Azzurri), Sbarra Nicolo (Magra Azzurri), Bottero Filippo (Masone), Tecchiati Filippo (Sampierdarenese), Sacco Giacomo (Superba Calcio 2017), Cavazzoni Davide (Tarros Sarzanese Srl).