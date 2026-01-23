 / Calcio

Calcio | 23 gennaio 2026, 18:28

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni per la prima di ritorno nei gironi A e B

Ferrara dirigerà Ospedaletti - Dego

GIRONE A

BORGHETTO S.S. 1968 – CAMPOROSSO
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)

CENGIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

CISANO – ANDORA 1966
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

GOLFO DIANESE 1923 – ALTARESE 1929
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)

OSPEDALETTI CALCIO – DEGO CALCIO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

QUILIANOVALLEGGIA – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

VENTIMIGLIA CALCIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
 

GIRONE B

BOLZANETESE VIRTUS – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Filippo Salvetti (La Spezia)

MULTEDO 1930 – PEGLIESE
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

OLD BOYS RENSEN – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Genova)

ROSSIGLIONESE – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – OLIMPIC 1971
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)

VELOCE 1910 – DINAMO APPARIZIONE
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

VOLTRI 87 – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Enrico Mereto (Genova)

