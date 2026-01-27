Africa Eco Race 2026: il pilota pietrese Andrea Vignone pronto alla prima speciale

L’avventura del pietrese Andrea Vignone, pilota supportato dallo sponsor Escort Advisor all’Africa Eco Race 2026, è iniziata nel modo più imprevedibile possibile. Altro che sole e dune africane: a Tangeri, sede delle verifiche e della partenza della 17ª edizione della gara, i protagonisti del rally hanno dovuto fronteggiare condizioni meteorologiche estreme, del tutto inattese per una competizione che richiama l’immaginario del deserto.

Una pioggia devastante, un freddo pungente e un vento incessante hanno messo a dura prova piloti, organizzazione e autorità locali. Le condizioni climatiche che hanno colpito tutto il nord del Marocco sono state traumatiche anche per la popolazione del posto e, di conseguenza, per l’intera carovana dell’Africa Eco Race.

La prima prova speciale prevista è stata resa impraticabile da oltre 80 centimetri di neve, così come i trasferimenti, costringendo l’organizzazione a rivedere completamente i piani per garantire la sicurezza di tutti: prima tappa cancellata, trasferimenti in sicurezza fino al bivacco di Bousaid.

Prima prova speciale per Andrea Vignone: direzione Tagounite

Per Andrea Vignone, originario di Pietra Ligure, è il momento di passare finalmente all’azione con la sua Gas Gas 700 con la prima prova speciale, partita oggi direttamente dal bivacco di Bousaid. Un tracciato di circa 300 chilometri, che condurrà i concorrenti fino a Tagounite, inaugurando ufficialmente la sfida sportiva di questa Africa Eco Race 2026.

Andrea Vignone: “È fantastico essere qui, sono molto emozionato. Per me l’obiettivo dell’Africa Eco Race è raggiungere Dakar più che vincere, questa è la mia prima esperienza in un rally, ho scelto di fare la Malle moto perché secondo me è la vera gara. Oggi è un giorno di preparazione, l'organizzazione ha modificato un po' il tracciato a causa delle condizioni meteo davvero toste e bisogna adattarsi… Oggi non spingerò troppo perchè non voglio esagerare, voglio finire ogni giorno senza penalità o problemi, e ovviamente divertirmi un po'!”

Andrea Vignone sta affrontando l’Africa Eco Race, una delle prove più dure e affascinanti del panorama motoristico internazionale, affiancato dallo sponsor Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più famoso d’Europa. La collaborazione rientra nel progetto Sponsorizza Passioni by Escort Advisor, iniziativa nata per sostenere le passioni sportive di eccellenti atleti italiani, determinati a trasformare la propria passione in un progetto autentico, fatto di impegno, sacrificio e sogni concreti. Un percorso che unisce sport, viaggio e crescita personale che va oltre il risultato sportivo e diventa fonte di ispirazione.