Dalla spiaggia alle mulattiere, Albenga si prepara ad accogliere la 18ª "Mulatrial del Mare - Memorial G. Donaggio"

Si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione motoristica invernale la spiaggia di Albenga. Domenica 25 gennaio andrà in scena la 18ª edizione della "Mulatrial del Mare", settima edizione del Memorial Giorgio Donaggio, organizzata dal Motoclub Albenga.

La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati di trial e motociclismo, avrà partenza da via Luigi Einaudi 100, con uno scenario unico che unisce sport, spettacolo e paesaggio marino. Ogni anno questa richiama piloti provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina, con passaggi tecnici sulla sabbia e sulle mulattiere che rendono la competizione unica nel suo genere.

Il Motoclub ingauno sarà presente già dalla giornata di sabato 24 gennaio a partire dalle ore 18.00 per l’accoglienza dei partecipanti.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per la città di Albenga, valorizzando il territorio attraverso una manifestazione capace di coniugare tradizione, passione e divertimento.