Motori. Aperte le iscrizione per la Ronde della Val Merula, auto accese dal 14 febbraio

Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima Ronde della Val Merula, appuntamento inaugurale del calendario rallistico nazionale, in programma ad Andora nel weekend del 14 e 15 febbraio. L’edizione 2026 si annuncia rinnovata sotto più aspetti, frutto del lavoro di Sport Infinity, che ha scelto di dare alla manifestazione un’impronta aggiornata pur nel solco della tradizione.

Novità già dal sabato sera, quando alle 18:30 i concorrenti torneranno a sfilare nel cuore della città per la cerimonia di partenza, con successivo ingresso delle vetture nel parco allestito in via dei Mille, ai piedi del palco. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 6 febbraio, prima di lasciare spazio al programma di gara.

Sabato 14 sarà una giornata densa di impegni: verifiche sportive e tecniche in mattinata, quindi shakedown su un tratto inedito della SP13 tra Ciccioni e Testico, strada già nota agli appassionati per i passaggi del Passo del Ginestro. Nel pomeriggio spazio alle ricognizioni e, alle 17:30, briefing obbligatorio presso Palazzo Tagliaferro, sede della direzione gara.

La competizione entrerà nel vivo domenica 15 febbraio, con partenza alle 7:00 e quattro passaggi sulla prova speciale San Damiano, completamente ridisegnata. Il via sarà dato da Stellanello, con arrivo dopo 11,5 chilometri sulla SP55, attraversando alcune delle zone più tecniche dell’entroterra.