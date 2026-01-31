Rally | Montecarlo da sogno per Paolo Vigo e Matteo Canobbio, l'equipaggio ingauno conquista il secondo posto di classe

Si apre in grande stile la stagione 2026 per i colori della scuderia cuneese ALMA Racing. L’oggetto è la partecipazione di due dei propri portacolori alla classica monegasca di inizio stagione. Artefice l'equipaggio ingauno composto da Paolo Vigo e Matteo Canobbio, i quali al via sulla Lancia Ypsilon Rally4, hanno coronato questo loro esordio iridato con una partecipazione di alto livello.

Il risultato parla chiaro, la seconda posizione di classe Rally4 alle spalle di Andrea Spataro ed Alessia Muffolini, altri due assoluti protagonisti di casa nostra che si sono contraddistinti sulle strade di Gap. Tuttavia, Paolo e Matteo sono stati autori di una gara dai grandi attributi, raccontando a distanza di alcuni giorni quel sogno che ancora oggi pare irreale: “Siamo estremamente soddisfatti di ciò che abbiamo raggiunto. Si trattava della prima volta sulla neve, al Rallye Monte-Carlo ed oltretutto con gli pneumatici Hankook. Non è stato semplice gestire le fasi di gara, specialmente la tappa di giovedì era veramente molto insidiosa. Abbiamo trovato la neve sulla seconda prova speciale e non abbiamo voluto rischiare. Anche la tappa di venerdì si è rivelata estremamente complicata, mettendo a dura prova il lavoro nostro e quello dei ricognitori”.

Le ultime due tappe hanno regalato invece qualche sprazzo in più di divertimento, specialmente nelle ultime prove speciali della domenica, quelle che loro amano definire come maggiormente di “casa”, viste alcune partecipazioni dell’equipaggio ligure in terra francese: “Sabato e domenica abbiamo cercato di capitalizzare al meglio quello che avevamo maturato nei giorni antecedenti, cercando di non commettere errori che ci avrebbero precluso un risultato che già sarebbe stato di prim’ordine. Transitare sul Col de Turini, è stata un’emozione davvero indescrivibile, oltretutto in un’occasione così speciale. Nell’ultima parte di gara poi, in virtù dello stop occorso ad Oldani, abbiamo cercato di gestire al meglio le dinamiche per portare a casa un risultato che avrebbe avuto quasi dell’incredibile. La seconda posizione di classe Rally4 e la trentaquattresima posizione assoluta, sono risultati che se ci avessero detto alla partenza della gara, non ci avremmo neanche minimamente creduto. Siamo felicissimi”.

Un risultato reso possibile da un grande lavoro di squadra, che l’equipaggio di Albenga ha voluto così sottolineare: “Desidereremmo portare un ringraziamento a Manuel Villa, al team Sportec, alla Emme Competition, alla scuderia ALMA Racing, ai nostri ricognitori Edoardo Nolasco, Andrea Ferrari e naturalmente di Sandro Sottile”.