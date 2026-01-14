Motori. Il Nord Africa attende il pietrese Andrea Vignone, è tutto pronto per l'Eco Race 2026

Mancano pochi giorni al via dell’Africa Eco Race 2026, la competizione su due ruote più iconica e avventurosa al mondo, erede dello spirito leggendario della Parigi-Dakar.

Tra i protagonisti pronti a sfidare il deserto africano c'è il rider italiano Andrea Vignone, che si sta preparando ad affrontare una delle prove più dure e affascinanti del panorama motoristico internazionale, affiancato dallo sponsor Escort Advisor.





Road to Dakar

Andrea Vignone sta affrontando questa sfida con la dedizione di chi vive la gara come una missione personale. Giorno e notte nel garage-officina, ore di lavoro senza sosta per curare ogni minimo dettaglio: dall’equipaggiamento tecnico agli accessori, dalla disposizione del borsone alla scelta di giacca, stivali e scaldacollo. In una competizione così “selvaggia”, le prestazioni contano, ma la sicurezza diventa il primo valore su cui investire.

Fondamentale anche il lavoro sul mezzo: “Ramona”, la sua inseparabile GasGas 700, è stata modificata ad hoc per affrontare al meglio le condizioni estreme della gara e accompagnare ancora una volta @crazyvigno in questa nuova avventura africana.

“Il Bottu Training in Marocco lo scorso dicembre ha rappresentato un passaggio chiave nella preparazione – racconta Andrea Vignone – mi ha permesso di confrontarmi direttamente con sabbia, itinerari e piste africane. In questa rally academy il pilota professionista Alessandro Botturi ha messo a disposizione la sua esperienza per prepararci al meglio al deserto. Un’esperienza intensa che segna solo l’inizio di un percorso che ora entra nella sua fase più calda. Questa è più di una gara, ogni giorno sarà una sfida, certamente tecnica e di guida, ma soprattutto umana, di collaborazione con gli altri piloti, di condivisione di emozioni”.





Africa Eco Race: più di una gara, una vera esperienza di vita

L’Africa Eco Race porterà dal 26 gennaio piloti e mezzi a percorrere oltre 7.000 chilometri, attraversando territori estremi e scenari mozzafiato: dalla neve delle colline più impervie, alle piste rocciose, fino alle dune infuocate del deserto, con partenza dal nord del Marocco e arrivo finale sulle rive del Lago Rosa a Dakar, in Senegal. Una traversata che richiede non solo abilità di guida, ma anche resistenza fisica, lucidità mentale e una preparazione meticolosa.

Questa competizione mette la sostenibilità e la responsabilità ambientale al centro della sua missione. Fin dalla sua creazione la gara ha adottato misure concrete per contabilizzare e compensare il 100% delle emissioni di CO₂, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica attraverso azioni ambientali mirate.





Andrea “CrazyVigno” Vignone: passione, dedizione e un braccio che se l’è vista brutta

Andrea Vignone, classe ‘93, pilota professionista, fotografo, videomaker e amante spassionato del suo van camperizzato, è praticamente nato sulle due ruote tra il mare e colline di Pietra Ligure.

Messo in sella dal papà a neanche tre anni, si è innamorato perdutamente delle due ruote e non le ha più lasciate. Nasce trialista, vince 5 titoli italiani minitrial, poi passa alla velocità su pista, dove porta a casa altri 3 titoli italiani.

Si è velocemente guadagnato il titolo di @CrazyVigno grazie all’intrepido approccio a sterrato, sabbia, fango, salti, sempre più veloci, sempre più divertenti. Fino al brutto incidente nel 2017, durante una sessione di scuola di Mtb, dove si è fratturato gravemente il gomito. Un infortunio che ha richiesto ben 5 interventi, sfiorando l’urgenza di un’amputazione! Grazie a cure mirate e tanta determinazione Vignone torna in sella al suo scooter da pista dopo 2 anni esatti di stop, torna subito vincitore e inizia ad appassionarsi all’enduro.

Arrivano sfide importanti come la 6Days del 2025, prima esperienza in cui è accompagnato da Escort Advisor come sponsor. La competizione è la più antica e prestigiosa al mondo per il motociclismo fuoristrada, si svolge nell'arco di sei giorni mettendo alla prova i piloti in prove di abilità e resistenza su terreni vari.

Ora Andrea Vignone è carico e pronto per affrontare la sabbia dell’Africa Eco Race 2026, accompagnato ancora una volta da Sponsorizza Passioni by Escort Advisor.