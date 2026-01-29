Il dianese Luciano Carcheri al rientro in Italia dopo l'avventura nel deserto: "Dakar durissima” (Video)

Dakar durissima per il dianese Luciano Carcheri a bordo della Isuzu Vehicross V6 del 2000 con la Squadra Corse Angelo Caffi, supportata da Regione Liguria e dagli sponsor del progetto.

L'intervista

"È stata un’edizione tra le più dure e selettive degli ultimi anni:, chilometraggi elevati, tappe Marathon, terreni estremi e problemi tecnici hanno reso ogni giornata una prova di resistenza e lucidità. Nonostante tutto il nostro equipaggio composto dal sottoscritto e da Fabrizia Pons l’equipaggio ha raggiunto il traguardo di Yanbu, centrando la 29ª posizione in classifica generale, risultato di grande valore considerata la complessità del percorso".

In alcuni momenti abbiamo seriamente pensato di non riuscire ad arrivare fino in fondo. Essere arrivati a Yanbu, aver concluso la gara, è una soddisfazione enorme. È il risultato di tanta determinazione, di scelte difficili e della voglia di non mollare mai’, commenta Luciano Carcheri ai microfoni de La Voce dello Sport.

(Video Marco Ausenda)