Calcio, Alibssole. Maturità Vierci: "Ora rimaniamo sereni, con la Praese risultato troppo largo a nostro favore" (VIDEO)

Sono numeri davvero importanti quelli che Gianni Vierci sta collezionando con la maglia dell'Albissole.

L'attaccante ex Finale e Loano è tra gli ingranaggi più pregiati di un meccanismo di squadra perfetto, come si è visto contro la Praese.

I ceramisti hanno lasciato il pallino del gioco in mano ai verdi, per poi andare a colpire in ripartenza ogni qual volta ce nìè stata l'occasione.

I tre punti portano a +7 il vantaggio sulla prima inseguitrice, ma non è ancora il momento di lasciarsi andare a facili entusiasmi.