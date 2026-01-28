 / Calcio

Calcio | 28 gennaio 2026, 10:31

Giudice Sportivo, Serie D. L'Imperia perde Costantini per due giornate, un turno di stop per Osuji, Gargiulo e Jebbar

I provvedimenti settimanali nel Girone A

Giudice Sportivo, Serie D. L'Imperia perde Costantini per due giornate, un turno di stop per Osuji, Gargiulo e Jebbar

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di campionato nel Girone A di Serie D.

Per quanto riguarda il raggruppamneto del nord ovest spiccano le due giornate di squalifiche comminate a Nicholas Costantini dell'Imperia, mentre dovranno fermarsi per una giornata Gargiulo e Jebbar della Cairese, dopo essere stati ammoniti in regime di diffida. Il medesimo provvedimento è stato assunto anche per Osuji, centrocampista della Sanremese.
 

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 25/ 1/2026
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL) 

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

JEBBAR MOUNIR (CAIRESE)

DELL’ACQUA DANIELE (CLUB MILANO), 

MASETTI ANDREA (GOZZANO), 

ROMANENGO GIOVANNI (LAVAGNESE)

OSUJI CHINOYE WILFRED (SANREMESE)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GJURA KLETO (ASTI)

FINIZIO DAVIDE (BIELLESE)

D IGLIO GIUSEPPE (CHISOLA)

GUIDA SIMONE (IMPERIA)

ZACCARIELLO ANTONIO (LAVAGNESE)

BUSTO GUILLERMO OSCAR (LIGORNA), 

CESARI ALESSANDRO (NOVAROMENTIN),

KLIMAVICIUS AUGUSTINAS (SESTRI LEVANTE)

LUNGHI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium