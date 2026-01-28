Giudice Sportivo, Serie D. L'Imperia perde Costantini per due giornate, un turno di stop per Osuji, Gargiulo e Jebbar

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di campionato nel Girone A di Serie D.
Per quanto riguarda il raggruppamneto del nord ovest spiccano le due giornate di squalifiche comminate a Nicholas Costantini dell'Imperia, mentre dovranno fermarsi per una giornata Gargiulo e Jebbar della Cairese, dopo essere stati ammoniti in regime di diffida. Il medesimo provvedimento è stato assunto anche per Osuji, centrocampista della Sanremese.
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 25/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)
JEBBAR MOUNIR (CAIRESE)
DELL’ACQUA DANIELE (CLUB MILANO),
MASETTI ANDREA (GOZZANO),
ROMANENGO GIOVANNI (LAVAGNESE)
OSUJI CHINOYE WILFRED (SANREMESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GJURA KLETO (ASTI)
FINIZIO DAVIDE (BIELLESE)
D IGLIO GIUSEPPE (CHISOLA)
GUIDA SIMONE (IMPERIA)
ZACCARIELLO ANTONIO (LAVAGNESE)
BUSTO GUILLERMO OSCAR (LIGORNA),
CESARI ALESSANDRO (NOVAROMENTIN),
KLIMAVICIUS AUGUSTINAS (SESTRI LEVANTE)
LUNGHI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)