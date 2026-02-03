Atletica Arcobaleno, weekend impegnativo ma con risultati d'eccellenza: Casale e Facco campioni liguri juniores di cross

Weekend impegnativo su diversi campi gara, ma con alcuni risultati d'eccellenza per l'Atletica Arcobaleno. Andiamo a conoscerli nel dettaglio attraverso il comunicato della società.
GLASGOW – UN GRANDE MARCO ZUNINO AL MEETING INTERNAZIONALE EAP. BENE ANCHE ANNA CROVETTO
Ci si attendeva un buon risultato… Ne è arrivato uno ottimo!
Marco Zunino, inserito nella serie più titolata degli 800, ha corso una grande gara.
Forse un po’ titubante nel momento di passare in prima corsia (decalage ai 200 e poi via con gli ulteriori tre giri), un minimo di dazio pagato all’inesperienza nelle gare in sala…
Ma poi una gara affrontata con grinta e convinzione ed il crono finale (1.49.59) sfiora la miglior prestazione nazionale di stagione e significa minimo per i Campionati Italiani di fine febbraio ad Ancona.
Nella classifica di giornata Marco è sesto, ma con una nuova consapevolezza delle proprie forze!
Bene anche Anna Crovetto. Certamente anche in questo caso il timore reverenziale per avversarie già molto più esperte e titolate, in grado di correre in poco più di 52 indoor, impedisce forse una condotta di gara più garibaldina, ma il riscontro cronometrico all’arrivo è piuttosto soddisfacente, 58.68.
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS A RONCO SCRIVIA: EDOARDO CASALE E VITTORIA FACCO SONO I NEO CAMPIONI LIGURI JUNIORES!
Dalle indoor al cross, lo scenario in questo caso è quello di Ronco Scrivia, per i Campionati Regionali Individuali di corsa campestre.
Due titoli nella categoria juniores: al femminile si conferma alla grande Vittoria Facco che non ha problemi ad imporsi sui 5 km. Ottima seconda, in questa prova, Alice Mantero.
In campo maschile è Edoardo Casale che con un gran finale si aggiudica la gara sui 10 km, con Tommaso Molfino buon 3°.
Tra le Allieve, impegnate su di un percorso di 4 km, chiude in seconda posizione Giorgia Bongiovanni e per il bronzo c’è la bella e gradita conferma di Tosca Pelle.
Nella gara sui 10 km per gli Assoluti è purtroppo costretto al ritiro Andrea Azzarini. Fiorenzo Angelini corre una prova grintosa dal primo all’ultimo metro e porta a casa un ottimo argento.
Buon 2° posto tra le Assolute per l’irriducibile Eleonora Serra.
Tra gli allievi il migliore è Vittorio Briozzo (che chiude in 7° posizione), mentre tra le allieve Luna Sabatelli termina all’ottavo posto.
BOISSANO WINTER E CAMPIONATO LANCI INVERNALI
Notizie positive anche dal campionato invernale di lanci. In particolare dal giavellotto dal neo allievo Daniel Fazio che scaglia l’attrezzo da 700 grammi a 42.40 e si aggiudica la gara.
Sui 300 assoluti affermazione di Emiliano Veirana in 37.59.
Nei 600 donne vince la portacolori dell’Alba Docilia Martina Stranieri in 1.37.56, ma Ilaria Sinesi è ottima seconda in 1.40.58 e precede una determinata Asia Zucchino (1.41.28).
A MARIANO COMENSE VOLA IL MARTELLO DI DARIO PERELLI
E si è lanciato anche a Mariano Comense.
Con un risultato top per Dario Perelli, al primo anno tra gli juniores: 54,90 con l’attrezzo da 6 kg, una misura che vale attualmente il 4° posto nelle liste nazionali di categoria.
Buone misure anche per Matteo Zaino (altro junior che arriva a 42,00), mentre tra le juniores si mettono in evidenza Martina Giacobbe (33,91 il suo miglior lancio) ed Emma Malaspina (32,34).
DOPPIO SPRINT A BRA
Gara indoor a bra, con una pattuglia dei nostri giovani in gara.
Bene Sebastiano Sartirio sui 60, corsi in 7.49.
Stessa gara e buoni crono anche per l’allieva Sofia Tasso (8.33) e per l’esperto Mirko Morando (7.39).
PARMA: PROVE DI MULTIDISCIPLINA PER DANIEL FAZIO
Risultati un po’ al di sotto delle aspettative per l’allievo Daniel Fazio in quel di Parma: 1,65 la misura realizzata nel salto in alto, mentre la gara sui 60 ostacoli lo ha visto chiudere in 9.16.
Tests comunque importanti in vista del Campionato Italiano Indoor di prove multiple, in programma a Padova nel weekend 21-22 Febbraio.