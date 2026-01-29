Boissano Winter 2026: atletica protagonista con la prima prova del Regionale di Lanci

L’impianto sportivo comprensoriale di Boissano ospiterà Sabato 31 Gennaio la 2° edizione di Boissano Winter (la replica di un tentativo di proporre anche nel periodo più freddo l’atletica su pista in versione outdoor) e la prima prova del Campionato Regionale Invernale di Lanci.

Organizzazione a cura dell’Atletica Arcobaleno Savona e del Comitato Regionale Ligure Fidal, supportati da ASD Atletica Boissano Team e dai volontari che tradizionalmente sono presenti in ogni occasione boissanese, a partire dalla PA Croce di Malta Boissano e dall’Associazione Protezione Civile di Boissano e Toirano.

Evento che rientra tra quelli in calendario che tradizionalmente sono supportati dalla Fondazione Agostino De Mari e godono del patrocinio dei Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della struttura sportiva.



Il programma lanci è completo, con le 4 discipline tradizionali (peso, martello, disco e giavellotto). In queste gare sottolineiamo la presenza di alcuni nomi “importanti” quali il martellista Davide Costa (genovese ora in forza alle Fiamme Azzurre e stabilmente nelle prime posizioni nazionali), il giavellottista piacentino (Atletica Cinque Cerchi il suo team) Norberto Fontana, il pesista Giordano Musso (CUS Genova, attuale primatista ligure).

Nel martello femminile troviamo Ilaria Marasso del CUS Genova e la promettente junior dell’Atletica Spezia Duferco Elena Carolina Banedini.

Da seguire anche il neo junior Dario Perelli (scuola Atletica Ovadese Ormig, all’esordio in canotta Arcobaleno), a caccia di una misura oltre i 50 metri.

Nelle corse bella sfida sui 600 donne tra Martina Stranieri (Alba Docilia) ed Irene Sinesi (Atletica Arcobaleno).

In gara ance, nei 300 cadette, la giovane star del Cus Genova Valentina Faga.

E questa è anche l’occasione per presentare quella che sarà la (intensa) stagione organizzativa di Boissano: a partire da Boissano Spring (in calendario il 28 Marzo) per proseguire con alcuni appuntamenti istituzionali regionali e le due tappe di Boissano Atletica Estate (previste il 23 Giugno ed il 21 Luglio).

Quindi ci siamo! Si incrociano le dita per il meteo… E tutti sui blocchi di partenza!



