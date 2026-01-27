Atletica Arcobaleno Savona protagonista ai Regionali di Cross a Imperia: Irene Sinesi trionfa nel Cross Corto

Un fine settimana di grandi soddisfazioni si è aperto per l’Atletica Arcobaleno Savona con i Campionati Regionali disputati a Imperia, dove il sodalizio savonese ha raccolto titoli, podi e piazzamenti di rilievo.

Nella prova di Cross Corto, abbinata al Campionato Regionale Master e disputata sulla distanza unica di 3 chilometri per uomini e donne, è arrivata la vittoria di Irene Sinesi, capace di lasciarsi alle spalle un lungo periodo condizionato da un infortunio e di tornare al successo conquistando il titolo di Campionessa Regionale Ligure.

Ottimi riscontri anche dalla gara maschile, dove pochi secondi hanno separato il vincitore Pietro Calcagno del Cus Genova dal portacolori Arcobaleno Filippo Bruno, autore di una prova di grande spessore che gli è valsa la medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio è salito Tommaso Arena, seguito da Edoardo Casale, quarto al traguardo e in costante crescita. Buoni piazzamenti anche per Tommaso Molfino, sesto, ed Emanuele Carra, nono.

Nella gara femminile sui 4 chilometri, titolo regionale di categoria SF50 per Eleonora Serra, rientrata alle competizioni con determinazione e competitività, a conferma dell’ottimo momento attraversato dal gruppo master dell’Atletica Arcobaleno Savona.