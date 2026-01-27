Atletica Arcobaleno Savona, nel fine settimana sugli scudi nell'indoor e nel cross internazionale

Non solo cross regionale, il weekend appena trascorso dell’Atletica Arcobaleno Savona è stato arricchito anche da numerosi impegni indoor e da una presenza di rilievo in una delle più importanti manifestazioni di corsa campestre a livello internazionale.

A Padova, nelle gare indoor, si è messa in luce Lara Farinola, giovane allieva seguita da Samuele De Varti, protagonista sui 60 metri piani con l’8.08 corso in batteria e il 7.96 ottenuto in finale, tempo che le ha garantito il quinto posto nella classifica generale. Buona prova anche sui 200 metri, chiusi in 26.01. Segnali incoraggianti sono arrivati anche dalla pattuglia Arcobaleno/Ovadese guidata dal coach Alessandro Senelli. Sui 60 metri spicca il miglioramento dello junior Sebastiano Sartirio, sceso a 7.38, così come il nuovo primato personale di Caterina Romanelli con 8.46. Nei 400 metri Niccolò Oliveri ha corso in 52.90, con Asia Oliveri a 1.05.78 e Chiara Repetto in crescita a 1.06.59. Bene anche il neo junior Andrea Desimone, capace di saltare 6.01 nel lungo e di correre i 60 metri in 7.58.

Buoni riscontri anche dalle gare indoor di Torino, dove sui 60 metri piani l’allievo Andrea Biale ha migliorato il proprio primato personale scendendo a 7.27. Primato personale anche per Mattia Uccheddu con 7.29, mentre buone prove sono state offerte da Gabriele Quattropani, che ha chiuso in 7.34, e da Giacomo Barlocco con 7.52. Ancora una prestazione di qualità per Marcoaurelio Vigliani, protagonista sui 60 ostacoli con il tempo di 8.63.

Infine, dal Cross del Campaccio di San Giorgio su Legnano, giunto alla 69ª edizione, è arrivato un risultato di prestigio per i colori savonesi grazie al mezzofondista Daniele Moruzzi. Impegnato nel percorso internazionale di 10 chilometri, ha chiuso la prova in 35.41, conquistando il 49° posto assoluto e un significativo 19° posto nella categoria promesse.