Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni settimanali, tra i big ai box Rolon, Hamati e Carro Gainza

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/2/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (I INFR)

MERLO LUCA (COGORNESE)

PISTOIA FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/3/2025

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

Al 30' st, protestava nei confronti del ddg utilizzando un'espressione irriguardosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava le proteste entrando in campo e inseguendo il ddg. A fine partita si presentava nello spogliatoio del ddg per chiedere spiegazioni e all'invito a lasciare lo spogliatoio, cominciava di nuovo a gridare all'indirizzo del ddg, impedendo la chiusura della porta con il corpo. Solo grazie all'intervento di un dirigente lasciava lo spogliatoio.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

D'AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE (I INFR)

FERRO STEFANO (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OTTOGALLI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

A gioco fermo colpiva con una manata in faccia un avversario, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)

GRILLI MIRKO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CROCE FABIO (MALLARE)

PIRLO EMANUELE (MASONE)

CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

LA PIANA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (XII INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)

ABDELFATTAH RAMY SALAH AFIF (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (III INFR)

CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

DE CILLIS FABRIZIO (BRUGNATO 1955)

LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PARODI MATTEO (MASONE)

LAZZARI SETTEMBRINO (ROMITO MAGRA 1922)

MANCIOLI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

REALINI LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

LANZAROTTI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

LO VECCHIO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)

BONOZO FREDDY ANDERSON (BORGORATTI)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

TOBIA MATTEO (MULTEDO 1930)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

SBOLGI TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BORTOLINI EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

DOCI FLAVIO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

MALINCONICO DANIELE ANGELO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PERAGALLO PIETRO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



AMMONIZIONE (I INFR)

BOGGIANI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)

VERNAZZA THOMAS (COLLI 2024)

OTTONELLO RICCARDO (MASONE)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

BONUCCELLI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

CRISCUOLO DANILO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

FAZZI LUCA DOMENICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

THIAM ABDOULAYE (SPOTORNESE CALCIO)

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)

VACCA CHRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



GARE DEL 2/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ONEGLIA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso i quali, per tutta la durata della gara ed in particolare dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, rivolgevano al ddg ripetute espressioni ingiuriose, di body shaming e minacciose.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRO MAURIZIO (DEGO CALCIO)

MORONI GIAN LUCA (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

MOSTO FEDERICO (F.C. LAVAGNA 2.0)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FURNARI MATTIA (BORGHETTO 1968)

OCRAN PETER (CADIMARE CALCIO)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

BIELLO UMBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 15/3/2029

BERISHA HAXHI (ONEGLIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO & VALLEGGIA)

Al termine della gara a causa delle eccessive proteste riceve una seconda ammonizione.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

ALLOSIA GABRIELE (IMPERIESE CALCIO)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO & VALLEGGIA)

CAPURRO EDOARDO (RABONA VIA DELL'ACCIAIO)

SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELL'ACCIAIO)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

ARRACHE MOHAMED (ROSSIGLIONESE)

CONTI NICOLO (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)



AMMONIZIONE (VII INFR)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

CONDORELLI NICOLO (S. FILIPPONERI YEPP ALBENGA)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO & VALLEGGIA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO & VALLEGGIA)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELL'ACCIAIO)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAMPAGNANI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

EBOLI ALESSIO MICHELE (ALTARESE)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

AVIGNONE ROCCO MARIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)

TALKA AJET (BORGHETTO 1968)

CRUDO ERIK (CAMPOROSSO)

LEGGIO SAMUELE (CAMPOROSSO)

ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

BENASSI DANIEL (IRON FOX AMEGLIESE)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

KEITA MOUSSA (RICCO LE RONDINI)

ARPE LORENZO (RIESE)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

VALENZISE TOMMASO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

LUCIANO MICHELE (APPARIZIONE FC)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

BALLO ZOUMANA (CADIMARE CALCIO)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

MANCUSO EMANUELE (CASTELNOVESE)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

DI ROCCIA DANIELE (LETIMBRO 1945)

LEPRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

LESI LEONO (MAROLACQUASANTA)

BERISHA HAXHI (ONEGLIA CALCIO)

FERROTTI GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRAIDA MATTIA (RICCO LE RONDINI)

AZZARO GIACOMO (RIOMAIOR 1965)

BRIANO ANDREA (SAVONA F.B.C. 1907)

BETTATI SIMONE (SORI)

ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

PUGLISI DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

PUGLIA MARTIN (ALTARESE)

TOMAO LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)

GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)

STRAZZACAPA ANDREA (DEGO CALCIO)

ROSELLI MICHELE (IMPERIESE CALCIO)

TOJA RODRIGUEZ ANDRES (IMPERIESE CALCIO)

COSTA NICCOLO (OLD BOYS RENSEN)

FILIPPONE TOMMASO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)

RUBINI GIACOMO (SAVIGNONE)

SICILIANO DANIELE (SORI)