Trail. La Luceto Classic cambia forma, le ultime novità sulla corsa del primo Maggio

Ci sono importanti novità a proposito della nuova edizione del Luceto Classic, che torna ad Albisola Superiore (SV) il prossimo 1 maggio, data ormai fatidica per il trail ligure. Cambiano infatti le distanze di gara, nel senso che viene cancellata la 21 km per dare spazio alla novità sugli 8 km aperta a tutti, per rendere l’evento più accessibile e allargare i suoi orizzonti. Una scelta difficile ma necessaria in questo particolare momento di evoluzione dell’offroad.

La gara principale diventa quindi quella di 11 km per 400 metri di dislivello, affiancata dal Mini Trail di 3 km per 110 metri e dal Family Trail di 8 km per 2.80 metri. L’obiettivo degli organizzatori è uscire dagli stretti confini dell’agonismo e proporre un evento che consenta, tanto più in una giornata di festa come quella del Lavoro, di vivere una manifestazione all’aria aperta all’insegna dello sport sano e del divertimento.

Il percorso è tutto disegnato sulle alture di Albisola Superiore con partenza e arrivo a Luceto e precisamente in Via Lino Saettone, nei pressi della sede della società organizzatrice, con orari differenziati per le tre prove: alle 9:45 per la Luceto Classic Trail di 11 km, alle 10:15 per la Family Trail e alle 11:15 per il Mini Trail, riservato ai bambini da 7 a 14 anni.

Già aperte le iscrizioni al costo di 15 euro per la gara principale, con termine il 31 marzo, poi si passerà a 20 euro. Per il Family Trail il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 14 anni, sempre 5 euro per il Mini Trail. A queste due prove ci si potrà iscrivere solo nel weekend di gara. A fine gara è previsto il pasta party nel corso del quale verranno effettuate le premiazioni che riguarderanno i primi 5 classificati, più premi a sorteggio senza distinzione di categoria. Una medaglia speciale andrà a tutti i bambini. Luceto Classic sarà tappa del Coerto Circuito Solidale di “I Run for Find the Cure”.