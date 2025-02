Calcio. Imperia, ennesimo gioiello su punizione di Costantini: "In settimana me lo sentivo" (VIDEO)

Ci sono giocatori di un certo calibro, una certa esperienza, e di colpi unici, che possono permettersi le premonizioni su loro stessi: Nick Costantini è uno di questi.

Si sentiva fin dagli allenamenti in settimana che sarebbe arrivato l'ennesimo suo gioiello su punizione, che è il gol che ha di fatto spaccato la partita, mettendola in discesa per l'Imperia che ha avuto ragione dell'Asti per 4-1.

Ed essendo anche uno dei giocatori con maggiore esperienza nello spogliatoio nerazzurro, abbiamo tracciato con lui le sensazioni dopo un successo che potrebbe significare la fine di un momento negativo che la squadra dell'Imperia ha dimostrato di saper vivere con una tranquillità che poteva anche sembrare eccessiva.