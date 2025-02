Calcio. L'Albissole rialza la testa con il Legino, tre reti a firma Diana e Nacci

Non era un momento sulla carta facile sia per il Legino che per l'Albissole. I savonesi di mister Tobia erano infatti chiamati a scrollarsi di dosso un momento complicato, che ha visto i verdeblu risucchiati nei bassifondi della graduatoria, mentre i ceramisti erano reduci dallo 0-3 interno incassato la scorsa settimana, con troppa facilità, dal Pontelungo.

I biancazzurri hanno avuto la forza di ribaltare quel risultato a proprio favore nel confronto diretto del Ruffinengo, con la doppietta di Diana inframezzata dal gol di Nacci.

Tre punti che rinforzano il settimo posto in solitaria degli ospiti, mentre il Legino vede salire a più di due mesi l'attesa per il ritorno alla vittoria (l'ultima lo scorso 8 dicembre nel 3-1 sul Cella).

Marcatori: 20’ Diana (Rig.), 42’ Nacci, 61’ Diana.

Legino: Pastorino, Crocilla, Moscatelli R., Cappannelli, Sadiku, Parente (55’ Garzoglio), Revello, Donna, Rapetti, Mollo (46’ Piacentini), Mata.

A disposizione: Santelia, Casu, Tobia A., Di Donato, Angeli, Albani, Moscatelli

Allenatore: Tobia F.

Albissole: Scatolini, Banchieri (53’ An dreazza), Acquanita, Jadanza, Favorito, Rolandi, Mancini (60’ Cancellara), Ghigliazza (78’ Saracco), Diana (75’ Enzi), Nacci, Polito (70’ Cuka).

A disposizione: Rossi, Chiarlone, Zunino, Rossini.

Allenatore: Sarpero

Arbitro: Grandi di Novi Ligure