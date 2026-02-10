Calcio | Carcarese, Gandolfo si tiene stretto il pari nel derby col Millesimo: "Una grande reazione di personalità e abnegazione" (VIDEO)

Nella settimana forse meno facile del suo ultimo anno e mezzo, la Carcarese è riuscita a scucire dal derby con la capolista Millesimo un pareggio per 1-1 che sa di ripartenza.

L'approccio dal punto di vista mentale, con una reazione di personalità e abnegazione al gol dello svantaggio, nonostante il fresco cambio in panchina e le assenze che hanno condizionato le scelte nel corso dei novanta minuti, sono le armi che ha sottolineato il vicepresidente Edoardo Gandolfo.

In una cornice d'altri tempi, figlia di un momento sportivo che ha trasformato la Val Bormida nel "cuore pulsante" del calcio dilettantistico savonese, il punto per il dirigente biancorosso può rappresentare un buon avvio per una svolta alla stagione dei suoi.