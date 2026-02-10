 / Calcio

Calcio | 10 febbraio 2026, 13:15

Calcio | Momento no per il Pontelungo, capitan Guardone serra i ranghi: "Consapevoli di doverci rimboccare le maniche, uniti" (VIDEO)

Calcio | Momento no per il Pontelungo, capitan Guardone serra i ranghi: &quot;Consapevoli di doverci rimboccare le maniche, uniti&quot; (VIDEO)

Continua il momento non felice in casa Pontelungo, con una domenica segnata dalla sconfitta con la vice capolista Praese che allunga la serie di partite senza vittoria per i granata.

Un momento dal quale per capitan Andrea Guardone bisogna comunque ripartire dal buono visto in campo, dalla reazione e una mole di gioco significativa sciorinata contro una delle squadre più attrezzate del girone. 

E' quindi consapevolezza la parola chiave nello spogliatoio ingauno, nella situazione attuale e in cosa bisogna fare per uscirne. In particolare alla vigilia di un'altra sfida di livello come la prossima contro il Savona.

Gabriele Siri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium