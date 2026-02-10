Calcio | Momento no per il Pontelungo, capitan Guardone serra i ranghi: "Consapevoli di doverci rimboccare le maniche, uniti" (VIDEO)

Continua il momento non felice in casa Pontelungo, con una domenica segnata dalla sconfitta con la vice capolista Praese che allunga la serie di partite senza vittoria per i granata.
Un momento dal quale per capitan Andrea Guardone bisogna comunque ripartire dal buono visto in campo, dalla reazione e una mole di gioco significativa sciorinata contro una delle squadre più attrezzate del girone.
E' quindi consapevolezza la parola chiave nello spogliatoio ingauno, nella situazione attuale e in cosa bisogna fare per uscirne. In particolare alla vigilia di un'altra sfida di livello come la prossima contro il Savona.