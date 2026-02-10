Calcio | Un super Sogno trascina il Pietra Ligure: "Con la Genova Calcio vittoria di peso. Ora in Coppa per farci conoscere"

Una gara intensa per ritmo e occasioni, dove al di là delle reti sono stati i legni colpiti da ambo le parti a segnare il primo tempo tra Pietra Ligure e Genova Calcio. Proprio una traversa ha negato la gioia di quello che sarebbe stato un eurogol a Santiago Sogno, che si è potuto però consolare con l'assist del gol del vantaggio per Santanocito e una vittoria arrivata in un momento cruciale della stagione.

L'argentino ha guidato l'attacco biancoceleste, pur senza segnare, grazie a una prestazione maiuscola sintomo di uno stato personale di salute. Cosa importante in vista delle prossime intense settimane con diversi impegni ravvicinati, complice la fase nazionale di Coppa Italia, dove l'obbiettivo dei ragazzi di Moraglia è chiaro: farsi conoscere sempre più.