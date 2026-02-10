Calcio | Fabio Abate non è più il direttore sportivo dell'Altarese: "Scelta unilaterale della società"

Ci sono notizie che emergono quasi per caso dopo il week end calcistico.

Contattato per un commento post gara, l'ormai ex direttore sportivo dell'Altarese, Fabio Abate, ha infatti dichiarato di non ricoprire più incarichi all'interno del sodalizio valbormidese. Una scelta intrapresa dalla stessa società alla vigilia dello scorso fine settimana.

"Venerdì pomeriggio ho preso atto della decisione della società di sollevarmi dall’incarico di direttore sportivo - ha spiegato Abate - una scelta maturata e comunicata con modalità che, ancora una volta, sembrano distinguersi più per originalità che per chiarezza. Trattandosi di una decisione unilaterale, ritengo corretto e doveroso demandare alla società stessa ogni spiegazione in merito alle motivazioni dell’esonero, essendone l’unica ideatrice, esecutrice e, si auspica, anche interprete. Confido che, nell’illustrare i fatti, la società saprà attenersi a criteri di precisione, coerenza e trasparenza, valori che non mancheranno di essere messi in campo anche in questa circostanza.

Abate resta fermo sulle proprie posizioni. "Preciso sin d’ora che, qualora nelle eventuali ricostruzioni dovessero emergere imprecisioni, ricostruzioni fantasiose o affermazioni idonee a ledere la mia immagine personale e professionale, non esiterò a intervenire pubblicamente per ristabilire la corretta sequenza degli eventi, fornendo le necessarie e puntuali precisazioni. Resto serenamente convinto della bontà del lavoro svolto, soprattutto della correttezza del mio operato e del rispetto dimostrato verso la squadra e l’ambiente: elementi che non possono essere riscritti - ha concluso l'ex dirigente giallorosso - né cancellati, da una decisione improvvisa".